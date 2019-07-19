«Нашествие» впервые выйдет на прямую связь с МКС

Москва, 19 июля. Прямая связь с Международной космической станцией будет впервые запущена на фестивале «Нашествие». О главной «фишке» музыкального мероприятия рассказала программный директор радиостанции «Наше Радио» Анастасия Рогожникова.

По ее словам, шатер Роскосмоса на фестивале пользуется невероятным успехом, а 20 июля участники «Нашествия» впервые выйдут на связь с МКС.

«С главной сцены музыкального фестиваля космонавт Олег Артемьев объявит эфир с экипажем, находящимся на борту МКС», — цитирует Рогожникову НСН.

Кроме того, в первой половине дня 21 июля пройдет флешмоб, который снимут со спутника, добавила программный директор. Всю территорию музыкального фестиваля, по ее словам, можно будет рассмотреть на огромной космической фотографии.

В 2019 году «Нашествию» исполняется 20 лет. За это время мероприятие трансформировалось из «безбашенного рок-слета» в мультиформатное культурное событие.

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Тверской области. На площадке «Нашествия» выступят группы «ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», «Аквариум», «Алиса», «Сплин» и другие исполнители.

Как рассказал заместитель директора фестиваля и руководитель билетной дирекции Владимир Антипов, участников «Нашествия» в этом году ждет сюрприз — новое одноименное приложение для смартфонов. Еще одно нововведение затронет инфраструктуру фестиваля. Появятся новые развлекательные точки, будет расширена общая зона для комфортного пребывания гостей фестиваля, а во всех палаточных лагерях установят новые душевые кабины.

Ранее лидер российской группы «Пилот» Илья Черт назвал фестиваль «Нашествие» настоящим праздником для ценителей музыки.