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«Нашествие» впервые выйдет на прямую связь с МКС

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«Нашествие» впервые выйдет на прямую связь с МКС

Москва, 19 июля. Прямая связь с Международной космической станцией будет впервые запущена на фестивале «Нашествие». О главной «фишке» музыкального мероприятия рассказала программный директор радиостанции «Наше Радио» Анастасия Рогожникова.

По ее словам, шатер Роскосмоса на фестивале пользуется невероятным успехом, а 20 июля участники «Нашествия» впервые выйдут на связь с МКС.

«С главной сцены музыкального фестиваля космонавт Олег Артемьев объявит эфир с экипажем, находящимся на борту МКС», — цитирует Рогожникову НСН.

Кроме того, в первой половине дня 21 июля пройдет флешмоб, который снимут со спутника, добавила программный директор. Всю территорию музыкального фестиваля, по ее словам, можно будет рассмотреть на огромной космической фотографии.

«Нашествие» впервые выйдет на прямую связь с МКС

В 2019 году «Нашествию» исполняется 20 лет. За это время мероприятие трансформировалось из «безбашенного рок-слета» в мультиформатное культурное событие. 

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Тверской области. На площадке «Нашествия» выступят группы «ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», «Аквариум», «Алиса», «Сплин» и другие исполнители.

Как рассказал заместитель директора фестиваля и руководитель билетной дирекции Владимир Антипов, участников «Нашествия» в этом году ждет сюрприз — новое одноименное приложение для смартфонов. Еще одно нововведение затронет инфраструктуру фестиваля. Появятся новые развлекательные точки, будет расширена общая зона для комфортного пребывания гостей фестиваля, а во всех палаточных лагерях установят новые душевые кабины.

Ранее лидер российской группы «Пилот» Илья Черт назвал фестиваль «Нашествие» настоящим праздником для ценителей музыки.

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Источник: НСН
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