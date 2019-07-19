Главные новости 19 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 19 июля.

Президент Грузии Саломе Зурабившили заявила, что решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2» доказывает непредвзятость грузинского суда. Зурабишвили назвала беспрецедентным решение Страсбурга по «Рустави 2».

Звезда сериала «Государственная граница» Август Милованов ушел из жизни в возрасте 82 лет. Звезда сериала «Государственная граница» умер в Белоруссии.

США обеспокоены усилением сотрудничества в военной сфере между Россией и Китаем на Дальнем Востоке. Пентагон назвал военное присутствие РФ на Дальнем Востоке «угрозой существованию США».

В Сети высмеяли уволенного генерального директора «Рустави 2». Грузины высмеяли в Сети уволенного гендиректора «Рустави 2».

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на примирение в Донбассе. Лидер «Слуги народа» рассказал о позиции Зеленского по Донбассу.

Депутат Верховной рады Нестор Шурфич сообщил, что план Виктора Медведчука по примирению в Донбассе представят в Бундестаге. План Медведчука по урегулированию в Донбассе представят в Бундестаге.

Специалисты рассказали подробности таинственного исчезновения дайверов в Печенгском заливе Баренцева моря. Стали известны подробности таинственного исчезновения дайверов в Баренцевом море.

Поклонники не узнали певицу Анну Седакову, которая дала интервью журналисту Карену Адамяну для блога «Макарена». Поклонники не узнали попавшую в «пластическую зависимость» Седокову.

Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов. Выявлена новая причина инфарктов и инсультов.

Британские медики назвали пять ранних признаков, сигнализирующих о развитии рака кожи. Медики назвали пять ранних признаков рака кожи.