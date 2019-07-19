Глава ДНР сомневается, что Киев будет соблюдать очередное перемирие в Донбассе

Донецк, 19 июля. Глава ДНР Денис Пушилин выразил сомнение в том, что украинская сторона будет соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе. Перемирие вступит в силу с полуночи 21 июля.

18 июля подразделения Вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка, в результате которого погиб один мирный житель.

По словам Пушилина, обстрел Донецка украинскими силовиками свидетельствует о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить соблюдение режима перемирия в Донбассе.

«Подобное поведение дает нам основание ставить под сомнение возможность воплощения перемирия с 21 июля. Мы призываем Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса», — заявил Пушилин.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали полномасштабную военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.