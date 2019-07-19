Фильм Стоуна «В борьбе за Украину» покажут на российском телевидении 19 июля

Москва, 19 июля. Документальный фильм «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенка впервые покажут на экранах 19 июля. Премьера картины состоится на телеканале «Россия-1» в 21.00.

Новый документальный фильм Стоуна является второй картиной о гражданской войне на Украине. Первая работа «Украина в огне», премьера которой состоялась в ноябре 2016 года, рассказывает о событиях 2014 года.

В новом документальном фильме создатели картины продолжают изучать Украину — демонстрируют развитие страны после государственного переворота и пытаются разобраться в причинах затянувшегося кризиса.

«Меня беспокоит война. Я гражданин мира. Я сам воевал во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы наша страна шла по этому военному пути. Я ничего не знал об Украине до тех пор, пока не пообщался с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — Прим. ФАН), и тогда я узнал гораздо больше, особенно, когда я поработала над фильмом «Украина в огне», — сказал Стоун в фильме «В борьбе за Украину», объясняя, почему ему интересен украинский кризис.

Главными спикерами в новой картине, посвященной Украине, стали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин. Также в фильме представлены комментарии американского журналиста Ли Странахана и профессора политологии Оттавского университета Ивана Качановского.

Создатели фильма ставят перед собой цель — остановить войну в Донбассе.

Американский режиссер Оливер Стоун получил мировую известность по фильмам «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Александр», «Башни-близнецы». Он трижды получал «Оскар» («Рожденный четвертого июля» (1990), «Взвод» (1987), «Полуночный экспресс» (1979), становился обладателем «Золотого глобуса» и получал награды на различных международных кинофестивалях.

Ранее известный российский режиссер, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов в беседе с Федеральным агентством новостей высказался о новой работе Стоуна. Артиста восхитило мужество американского режиссера.