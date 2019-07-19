Россияне раскритиковали Людмилу Максакову за попытки омолодиться с помощью пластики

Москва, 19 июля. Россияне раскритиковали актрису Людмилу Максакову за попытки омолодиться с помощью пластики. Фото с «новым лицом» звезды разместил артист Стас Садальский на своей странице в Instagram.

Садальский выложил в соцсеть фото с Максаковой. Актер находится в прекрасной форме: он заметно постройнел, что визуально сделало его моложе. Однако актриса, по мнению пользователей соцсети, решила омолодиться с помощью пластических хирургов. Большинство россиян убеждены, что это пошло ей не на пользу.

Масла в огонь подлила подпись Садальского к посту.

«Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой, — написал он в соцсети. — Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою».

Россияне не узнали Максакову.

«От пластики на себя не похожа, боятся наши женщины стареть, не просто так, — написали россияне в комметнариях. — А вы говорите, чтоб принимали себя как есть».

«Лицо у Максаковой как после ожога», — подхватили другие пользователи.

«Лицо — маска без эмоций, — заметили в комментариях к посту, — возраст выдает мудрость в глазах».

Однако нашлись и те, кто заступился за кумира.

«Отлично выглядит наша любимая актриса!», — написали они.

Ранее россияне предположили, что певица Анна Седокова попала в «пластическую зависимость».