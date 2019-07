Россияне раскритиковали Людмилу Максакову за попытки омолодиться с помощью пластики

????Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою..... Доброе утро и всем хорошего дня ????

A post shared by Стас Садальский️???? (@stassadal) on Jul 17, 2019 at 9:42pm PDT