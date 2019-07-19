Чиновники Кирова не переселяют семью пенсионеров из аварийного жилья вопреки решению суда

Семья пенсионеров Кавериных, Елена и Сергей, не может добиться от администрации города Кирова выплаты компенсации за квартиру. Пожилая семейная чета вынуждена жить в доме, который много лет признан опасным для жизни и здоровья.

Дом 185 на улице Карла Маркса в Кирове считается аварийным еще с 2010 года. Два года назад его расселили и предоставили жильцам квартиры в построенном для этих целей новом доме. Но Каверины жить в новостройке не захотели и потребовали выкупную стоимость своей квартиры от администрации города, на что по закону имели полное право.

В ответ чиновники подали на семью в суд.

«Полгода они с нами судились, за бюджетные деньги нанимали двух оценщиков, но мы смогли доказать свою правоту. А вот добиться выплаты не можем до сих пор», — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей Елена Каверина.

Суд вынес решение о том, что администрация должна выплатить семье 1,7 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу, но чиновники его игнорируют.

Не имеющие другого жилья Каверины вынуждены оставаться в опустевшем разрушающемся доме. Здание никто не обслуживает, в нем даже нет централизованного отопления.

Зимой пожилые люди топят печь, но она не может прогреть весь дом, поэтому водопровод и канализация перемерзли. Разрушение канализационного колодца привело к тому, что все стоки попадают в грунтовые воды, а жильцы страдают от неприятного запаха.

Прогнившие полы и потолки представляют собой реальную угрозу для жизни и здоровья. А вандалы, выбивающие окна в пустующем здании, вгоняют пожилых людей в постоянный страх.

На все претензии чиновники администрации разводят руками и ссылаются на то, что программа по переселению уже закрыта.

«Я неоднократно направляла в администрацию Кирова обращения, на которые они мне отвечают, что программа закрыта и денег нет. Но при этом в открытых источниках есть информация о том, что город не освоил 8 миллионов рублей, выделенных на программу переселения из аварийного жилья, и вернул их в бюджет области.

Чиновники полностью отчитались о закрытии программы, о том, что все жители аварийных домов переселены, и даже внесли эти данные в Росреестр. При этом мы продолжаем оставаться собственниками этой якобы расселенной квартиры и вынуждены жить в ужасных условиях», — возмущается женщина.

В региональном министерстве строительства, куда обратились пенсионеры, ответили, что для получения выплаты им нужно предоставить в администрацию исполнительный лист.

Исполнительный лист выдается судом истцу, а им на процессе выступала администрация города. По понятным причинам забирать этот документ ее сотрудники не торопятся.

Помочь Кавериным пытаются в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

«Получить исполнительный лист пенсионеры не могут, поскольку истцом по делу была администрация, а рассчитывать на то, что чиновники возьмут исполнительный лист сами на себя, не приходится.

С учетом того, что здесь существует реальная угроза жизни и здоровью людей, мы призываем городскую администрацию максимально ускорить исполнение решения суда», — рассказала эксперт ОНФ Алена Чеснокова.

Соответствующие обращения активисты ОНФ направили в городскую администрацию и областную прокуратуру.