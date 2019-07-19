Сирия, 19 июля. Впервые за 38 лет израильские ВВС ударили по территории Ирака. Турецкие пограничники открыли огонь по контрабандистам на западе Идлиба. Курды возобновили аресты гражданских лиц в провинции Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: попыталось организовать взрыв в северной части Хасаки.

«Тахрир Аш-Шам»: вновь столкнулась с подпольной деятельностью ИГ1 в городе Бинниш в Идлибе.

ВС Турции: открыли огонь по двум контрабандистам на границе с Идлибом.

Курды: задержали молодого человека в Ракке; возобновили аресты гражданских лиц в Хасаке; опубликовали видеозапись учений в провинции Ракка.

ВВС Израиля: нанесли авиаудары по территории провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Провинция Алеппо

На территориях, занимаемых поддерживаемыми Турцией группировками вооруженной оппозиции в северо-восточной части Алеппо, вспыхнули народные демонстрации. Согласно данным оппозиционного интернет-портала Step News Agency, протестующие вышли на улицы города Кабасин, потребовав зачистки территорий провинции от радикальных курдских формирований, таких как Рабочая партия Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG). Напомним, курды подвергаются критике населения в первую очередь потому, что осуществляют вылазки в занимаемых боевиками районах, которые нередко оборачиваются жертвами среди гражданских лиц. Напомним, курдские радикалы ведут подпольную деятельность в Африне и других районах Алеппо, оккупированных протурецкими бандгруппами, в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Идлиб

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что турецкие пограничники открыли огонь по двум мужчинам, пытавшимся покинуть территорию лагеря «Салах Эд-Дин», расположенного в западной части региона, и перебраться в Турцию, в результате чего они получили ранения. Утверждается, что пострадавшие занимались контрабандой.

Тем временем в городе Бинниш к северо-востоку от административного центра провинции произошел взрыв. Тот же источник заявляет о том, что взрывное устройство было заложено в автомобиле боевика террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», занимавшего пост главы местного полицейского участка. Взрыв привел к ранению владельца транспортного средства и его сына. Предполагается, что бомба была установлена террористами «Исламского государства», действующими в зоне «Большого Идлиба» в составе так называемых спящих ячеек.

Провинция Ракка

Курды вновь прибегли к рейдам в восточной части региона. Как передает новостной портал Step News Agency «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски в населенном пункте Аль-Хос, в результате которых был задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве одного из курдских радикалов.

Между тем военный источник в сети Twitter (Liberationafrin) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены учения курдских бойцов на одном из тренировочных лагерей в Ракке. Местные активисты уверены, что курды ведут подготовку к столкновениям с войсками Турции на сирийско-турецкой границе.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) возобновили аресты гражданских лиц в Хасаке. Три мирных жителя были задержаны в городе Камышлы, расположенном в северной части провинции. Арестантам было предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Тем временем информационный портал Bald News передает, что в районе шоссе, пролегающего между населенными пунктами Тель-Машхан и Аш-Шафания на севере региона, прогремел взрыв. СВУ детонировало во время попытки его установки двумя неизвестными, предположительно из числа террористов «Исламского государства». Отмечается, что курдские бойцы прибыли на место случившегося для выяснения деталей инцидента. После установления личности преступников курды также провели обыски в близлежащих поселениях, арестовав 15 человек, являющихся родственниками погибших. Позднее двое из задержанных были освобождены.

Ирак

Поступила информация об авиаударах Израиля по военным объектам Сил народной мобилизации в иракской провинции Салах Эд-Дин. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), под огнем оказался склад с оружием и боеприпасами проправительственных иракских сил «Хашд Аш-Шааби», на котором в момент удара находились бойцы Корпуса стражей исламской революции Ирана и ливанской организации «Хезболла», шестеро из них были убиты. Кроме того, израильские истребители F-35 уничтожили несколько высокоточных ракет Fateh-110. Отмечается, что это первая воздушная атака Израиля на территории Иракской Республики за последние 38 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.