Стало известно, кто и зачем устроил «Ледигагагейт»

Москва, 19 июля. Организатором «Ледигагагейта» оказалась российский блогер, известная под ником «Клара Григорьевна». По ее словам, изначально все было ради шутки и такого размаха в комментариях никто не ожидал.

«Никто же не знал, что все это вырастет как снежный ком, пойдет лавина комментариев — уже не только из нашей группы, а со всего русскоговорящего СНГ. Никто не ожидал, что так получится», — заверила девушка в интервью KP.RU.

По ее словам, изначально в иностранном паблике вышла новость о том, что Гага решила переставлять вещи в доме Купера, и тут включилась русская женская солидарность, «но намеренного хода событий, какой-то тактики пошагово построенной» не было: «Человек комментарий выставил — и пошло»

После того, как количество комментариев перевалило за 600 тыс. «Клара Григорьевна» и участники созданного ей сообщества (сами они называют себя «алкаши» и «халаты». — Прим. ФАН) посмеялись и «поехали дальше», не став заострять на этом внимание.

«Пока шутка смешная, она смешная. Но есть и другие происшествия в мире, которые можно освещать и где-то… помогать», — пояснила она.

В качестве примера она привела новое нашествие в Instagram Леонардо Ди Каприо, где предлагалось писать комментарии о спасении озера Байкал.

«Если мы смогли сагитировать людей шутки ради пойти и оставить комментарии, то почему бы не сагитировать оставить комментарий в пользу чего-либо? Байкал — это озеро, которому больше 25 млн лет», — добавила она.

Девушка подчеркнула, что их сообщество не занимается буллингом (травлей. — Прим ФАН).

«Мы просто показываем обратную сторону шоу-бизнеса, которая может быть не такой люксовой и вылизанной», — пояснила она.

Черным пиаром «Клара Григорьевна» промышлять не собирается: «Это неинтересно и очень читаемо», но подписчики, по ее словам, всегда очень тонко чувствуют фальшь, поэтому врать читателям не стоит.

Часто сообщество получает угрозы и просьбы «не писать» о ком-либо из звезд, либо писать, но «не жестить». Но в ответ на такие сообщения они дают один ответ: «Не нравится, как мы пишем, — не читайте».

Напомним, флешмоб начался после того, как появились слухи о том, что американский актер Бредли Купер ушел от российской модели Ирины Шейк к Леди Гага. Российские пользователи оставили несколько сотен тысяч комментариев под последним постом певицы, называли ее разлучницей и требовали вернуть Купера Ирине, а потом стали появляться сообщения, которые никак не касались любовного треугольника. Например, главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, поделившись рецептом шашлыка.