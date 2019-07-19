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Премьер Косово подал в отставку

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Премьер Косово подал в отставку

Приштина, 19 июля. Премьер-министр частично признанной республики Косово Рамуш Харадинай подал в отставку. Об этом он объявил на заседании правительства.

Глава кабинета министров также призвал президента Косово Хашима Тачи назначить досрочные парламентские выборы.

«Официально проинформирую все компетентные структуры и останусь верен народу, честью было служить стране, эта отставка не может быть отозвана​​​. Ответственность сейчас переходит президенту, который определит день выборов», — заявил Харадинай.

Напомним, что ситуация на Балканах обострилась после того, как в конце мая косовский спецназ вторгся на север Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. Затем  Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.

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