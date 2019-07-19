Киев прокомментировал видео с Зеленским, оттолкнувшим Полторака

Киев, 19 июля. Администрация президента Украины Владимира Зеленского прокомментировала видео, на котором глава государства отталкивает в сторону министра обороны Степана Полторака.

По словам замглавы администрации Руслана Рябошапки, речи о конфликте между президентом и министром обороны не идет. Зеленский просто жестом попросил Полторака отойти в сторону.

«Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и президент попросил Степана Полторака подождать. И все», — пояснил Рябошапка порталу «Украинские новости».

Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский отталкивает рукой стоящего рядом Полторака. Инцидент произошел во время презентации мобильных жилищных модулей для украинских военных. Сам министр обороны также утверждает, что президент просто попросил его сделать шаг назад, но при этом не толкал.

Напомним, что Зеленский направлял в Верховную раду два законопроект об отставке Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина, однако депутаты не поддержали эти документы.

О своем намерении сменить правительство президент заявил сразу же после своего избрания. Он отметил, что для управления страной необходимы новые люди, которые не входят в команду бывшего президента Петра Порошенко. Во время инаугурационной речи Зеленский также анонсировал роспуск Рады и назначение внеочередных парламентских выборов. Отметим, что власти президента Украины сильно ограничена парламентом. Глава государства может назначать или снимать членов правительства только с согласования депутатов, поэтому Зеленскому важно собрать коалицию сторонников в Раде.