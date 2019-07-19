Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию с оскорбительными наклейками

Черновцы, 19 июля. Пиццерия New York Street Pizza в украинском городе Черновцы отличилась антироссийской акцией. Заведение отказалось обслуживать русскоговорящих клиентов, оповестив об этом в оскорбительной форме.

Администрация общепита наклеила изображение свиньи, выкрашенной в цвета российского флага в знак того, что в заведении не обслуживают русскоязычных клиентов. Сотрудники пиццерии рассказали, что якобы к ним заходят «пророссийски настроенные» люди, общающиеся на русском языке.

В заведении сообщили, что официанты обслуживают клиентов только на английском или украинском языках и принципиально не говорят на русском. Такую дискриминацию в общепите назвали «языковой политикой».

«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», – рассказал администратор заведения в комментарии «Страна.ua».

Как отмечает портал, в общепите не смогли объяснить, откуда в областном центре на Западной Украине столько «пророссийских» граждан. Кроме того, в заведении не нашли логичного объяснению тому, почему для наклейки выбрано изображение свиньи.

Выпускник Черновицкого мединститута, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник, комментируя инцидент, отметил, что в Черновцах увеличилось количество русскоязычных людей после строительства в городе высокотехнологичных заводов. В город прибыли высококвалифицированные кадры, которых на Западной Украине не доставало.

Напомним, перед уходом экс-глава Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни. Курс на так называемую украинизацию в стране проводился с 2014 года.

В Москве неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине грубой дискриминации по языковому признаку подвергается русскоговорящее население. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила, что вступление в силу закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни — глобальная проблема, документ идет вразрез с минскими договоренностями и чреват осложнением гражданской войны в этой стране.