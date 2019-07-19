Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом

Нью-Йорк, 19 июля. Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок» с голливудским актером Томом Крузом в главной роли вышел в Сети, картина выйдет на экраны спустя 33 года после премьеры первой киноленты. Ролик опубликован на YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Известный актер представил фильм накануне на фестивале Comic Con в калифорнийском Сан-Диего. Круз вновь воплотил на экране образ летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты в прошлом и сейчас обучает новичков.

Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for “Top Gun: Maverick" https://t.co/bxzJafsG7f — The New York Times (@nytimes) 18 июля 2019 г.

Картина стала продолжением фильма «Лучший стрелок», вышедшего на экраны в 1986 году.

«Мы сотрудничаем с ВМС США. Я хотел бы поделиться с вами опытом того, каково находиться в истребителе», — рассказал Круз о производстве картины.

В трейлере показаны захватывающие дух кадры полетов и представлены яркие спецэффекты. Кресло режиссера картины занял Джозеф Косински, подаривший зрителю фильмы «Трон: Наследие» и «Обливион».

«Лучший стрелок — 2» выйдет на большие экраны летом следующего года.

Ранее в Сети появился официальный трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли. Действие картины происходит через несколько лет после финала первой части, в которой злодейка наложила злые чары на принцессу Аврору. Зрители станут свидетелями развития сложных отношений Малефисенты и будущей королевы.