Вышел трейлер фильма «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом

Нью-Йорк, 19 июля. Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок» с голливудским актером Томом Крузом в главной роли вышел в Сети, картина выйдет на экраны спустя 33 года после премьеры первой киноленты. Ролик опубликован на YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Известный актер представил фильм накануне на фестивале Comic Con в калифорнийском Сан-Диего. Круз вновь воплотил на экране образ летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты в прошлом и сейчас обучает новичков.

Tom Cruise showed up at Comic-Con in San Diego on Thursday to unveil the trailer for “Top Gun: Maverick" https://t.co/bxzJafsG7f