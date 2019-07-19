СМИ сообщили о встрече главкома НАТО с «министром обороны» Косово

Белград, 19 июля. Главнокомандующий силами НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс провел переговоры с «министром обороны» непризнанной республики Косово Рустемом Беришей.

Встреча прошла в Приштине. Бериша поведал американскому генералу о формировании косовских вооруженных сил, пишет Gazeta Express. По данным издания, Бериша проинформировал Уолтерса, что республика Косово готова сотрудничестве со своими партнерами в регионе и за его пределами.

Кроме того, он рассказал о мерах по трансформации сил безопасности в ВС республики. Как уточняет РИА Новости, в ноябре минувшего года заместитель Бериши Агим Чеку заявил, что у создаваемой армии Косово будет своя артиллерия, ПВО, даже биологическая и химическая защита, «но только для обороны».

В декабре косовский парламент утвердил законопроекты о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию​​​. Согласно этим документам, вооруженные силы Приштины будут насчитывать 5 тыс. военнослужащих и 3 тысячи резервистов. На вооружение, оснащение и обучение армии в бюджете Косово на 2019 год заложено 58,5 миллиона евро.

Перед посещением Приштины Уолтерс посетил Белград, где его заверили, что единственной законной вооруженной силой в Косово считают контингент под эгидой НАТО, а трансформацию легковооруженных сил Косово в армию расценивают как угрозу миру в регионе.

Напомним, в 1999 году вооруженный конфликт албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с сербскими военными и полицейскими обернулись бомбардировками Югославии (в ее состав в тот момент входили Черногория и Сербия). Авиаудары наносили силы НАТО.

Весной 2004 года косовские албанцы устроили серию погромов, в результате были уничтожены многочисленные памятники культуры и истории сербов, а сами они были вынуждены массово переселяться из края.

17 февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран и Испания и ряд других стран не признают Косово.