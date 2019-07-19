Онищенко раскритиковал беспардонное обсуждение здоровья Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на большой пресс-конференции, ответив на вопрос о своем здоровье, которое, по мнению наблюдателей, в последнее время заметно пошатнулось. 65-летняя Меркель заявила, что понимает интерес к ее самочувствию со стороны главы правительства ФРГ, но добавила, что это ее личное дело. При этом канцлер заверила, что в состоянии управлять страной.

Как говорится, Меркель дрожит — мир волнуется. Приступы дрожи, трижды настигавшие канцлера Германии во время публичных мероприятий, предсказуемо вызвали повышенное внимание СМИ. Даже чересчур повышенное, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Парламентарий раскритиковал «беспардонное» обсуждение этой темы, когда авторы некоторых публикаций забывают об этике и просто переходят границы приличия.

Своими размышлениями по этому поводу депутат Госдумы поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Обсуждая здоровье Меркель, нужно помнить об этике. Колонка Геннадия Онищенко

Мои коллеги-врачи, а также журналисты чересчур ретиво взялись обсуждать тему здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель. На мой взгляд, это у многих из них получается не слишком этично.

Да, вопросы, связанные со здоровьем первых лиц, играют огромную роль в поддержании политической и экономической стабильности любого государства. Нередко эти вопросы оказывают влияние на процессы не только в самих этих странах, но и во всем мире. Прекрасно понимаю актуальность этой темы и для политиков, и для СМИ, и для простых обывателей. Могу уверенно говорить об этом как один из авторов научного труда «Медицина и императорская власть в России». В этой книге на фактическом материале рассказывается, как здоровье первых лиц влияло на состояние российского государства и всего мира.

В связи с этим напомню хрестоматийные истории с несколькими представителями династии Романовых. Начну с покушения на императора-реформатора Александра II, который трагически погиб 1 марта 1881 года. Сегодня на основании исторических документов мы можем с уверенностью сказать: если бы рядом с ним в тот момент оказался фельдшер или просто человек, способный оказать первую медицинскую помощь и остановить кровотечение, ход российской истории был бы другим. Напомню также, что именно после этой трагедии в России был создан институт профессиональной охраны первых лиц, а рядом с главой государства постоянно находился личный врач.

Впрочем, это помогало не всегда. Следующий император — Александр III — врачей, как известно, не жаловал. Возможно, именно поэтому он и умер в 49 лет. Когда незадолго до смерти Александра III по настоянию его окружения был собран медицинский консилиум, самодержец пошел на единственную «уступку» врачам: пообещал, что будет работать не до пяти утра, а «всего лишь» до трех ночи.

Но, на мой взгляд, самое важное событие, связанное со здоровьем первых лиц, фактически, приведшее к концу династии Романовых, — это решение Николая II жениться на принцессе Алисе (Аликс) Гессен-Дармштадтской (будущей императрице Александре Федоровне), которая была носителем гена гемофилии. Это неизлечимое заболевание, передающееся по женской линии, которым, однако, страдают только мужчины. Когда Николай II, зная об этом, заключил этот брак, он совершенно осознанно поставил крест на династии Романовых, и именно это стало началом страшных потрясений, которые Россия пережила в XX веке.

Так что пример России ярко показывает, как здоровье первых лиц влияет на судьбы государств и всего мира.

Тем не менее это не оправдывает бесцеремонность, а точнее — беспардонность, с которой некоторые специалисты-медики берутся заочно судить о здоровье госпожи Меркель. Да, устройство германского государства таково, что в руках канцлера как главы правительства сосредоточена значительная власть, и состояние ее здоровья — важный фактор стабильности как ФРГ, так и всей Европы, но приличия и этические принципы никто не отменял.

Кроме того, Меркель уже заявила, что в 2021 году уйдет в отставку, так что ее влияние на политические процессы постепенно начинает снижаться. Ну что ж, это предсказуемо: ведь она уже больше 18 лет находится во главе страны, которая является самой крупной экономикой Европы и входит в десятку крупнейших экономик мира.

Думаю, не стоит СМИ бесцеремонно комментировать состояние ее здоровья, походя давая какие-то ненужные рекомендации. Не надо забывать об этическом, нравственном и просто человеческом отношении к такой деликатной теме, как здоровье.

Конечно можно на законодательном — национальном и международном — уровне наделить тему здоровья первых лиц особым статусом. Но никаким самым совершенным законодательством не решить возникающие при этом этические проблемы. Это касается как медицинского сообщества, так и журналистов, охочих до жареных тем для поднятия рейтинга своих изданий.

Давайте не будем забывать, что мы люди. Давайте будем корректны, в том числе по отношению к руководителям государств, и избавим их от нашего бесцеремонного внимания, прикрывающегося якобы нашей заботой о судьбах мира. А госпоже Меркель я, безусловно, желаю крепкого здоровья.