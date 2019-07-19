Меркель рассказала о состоянии здоровья после приступов дрожи на публике

Берлин, 19 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала состояние своего здоровья после серии приступов дрожи на публике.

На пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ констатировала, что покинет свой пост, как и планировала, в 2021 году. Журналисты поинтересовались состоянием здоровья немецкого лидера. Меркель подчеркнула, что понимает, почему СМИ задают эти вопросы, пишет «Газета.ru».

«Вы меня уже давно знаете, — ответила она, — я могу выполнять свои задачи».

При этом глава Германии добавила, что считает личными вопросы относительно ее самочувствия. На уточняющий вопрос о состоянии ее дел, Меркель ответила: «Хорошо».

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, — заметила немецкий канцлер, — но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии».

В начале месяца председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о самочувствии Меркель. Она отметила, что за канцлером наблюдают в особенной мере.

В июне у Меркель дважды случились приступы на публике. Первый произошел на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским: во время исполнения национальных гимнов канцлер начала испытывать сильную дрожь. Приступ повторился во время приема Меркель у президента Германии. Bild, ссылаясь на источники в одной из западных спецслужб, сообщила, что приступы Меркель связаны с «неврологическими нарушениями».