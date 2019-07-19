Землетрясение в Афинах не привело к серьезным ранениям

Афины, 19 июля. Сильное землетрясение магнитудой 5,1 балла в Афинах не привело к серьезным ранениям жителей города и не причинило крупного материального ущерба. Об этом сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас, заявление которого распространила пресс-служба кабмина страны.

По его словам, в пожарную службу поступили десятки звонков с просьбами помочь людям выбраться из остановившихся лифтов. Пецас добавил, что операторы мобильной связи столкнулись с временными перебоями из-за перегрузки сети. Она была вызвана множеством одновременных звонков. При этом землетрясение не причинило серьезного ущерба Афинам.

«Нет данных о каких-либо серьезных пострадавших или ущербе», — сообщил Стелиос Пецас.

Он добавил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находится в своей резиденции «Дворец Максима» в центре Афин. Главу кабмина, по его словам, постоянно информируют обо всех событиях. Также сообщается, что в связи с землетрясением президент Греции Прокопис Павлопулос отменил свою поездку на полуостров Пелопоннес и остается в Афинах.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что землетрясение в Афинах не причинило ущерба зданию российского посольства. О землетрясении также рассказали отдыхающие в Греции российские туристы.