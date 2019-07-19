Путин ввел режим электронной визы в Петербурге и Ленобласти

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области. Документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Режим электронных виз заработает с 1 октября 2019 года.

«Установить, что с 1 октября 2019 года въезд в РФ и выезд из РФ может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», — говорится в указе.

Чтобы получить электронную визу иностранный гражданин должен заполнить заявление на сайте МИД РФ за четыре дня до своего визита в Россию. Виза выдается на 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. При этом консульский сбор собираться не будет.

Напомним, что в марте минувшего года президент подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Согласно документу, право на 30-дневную электронную визу с разрешенным сроком пребывания в РФ до восьми суток получили граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.

В феврале этого года Путин призвал российские власти учесть успешный опыт чемпионата мира по футболу и расширить практику применения электронных виз для туристов. По словам главы государства, туристический потенциал страны огромен. Интерес к российской природе, культуре и памятникам проявляют как сами россияне, так и иностранные гости.