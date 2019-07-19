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Рябков обсудит тему российских военных специалистов в ходе визита в Венесуэлу

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Рябков обсудит тему российских военных специалистов в ходе визита в Венесуэлу

Москва, 19 июля. Замглавы МИД России Сергей Рябков намерен обсудить военно-техническое сотрудничество между РФ и Венесуэлой в ходе визита в Каракас.

По его словам, в ходе предстоящего визита в Каракас будет обсуждаться тема российских военных специалистов, которые осуществляют ремонт и обслуживание ранее поставленной из России техники.

«Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может», — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ также добавил, что в ходе визита в Каракас он планирует провести ряд встреч с руководством Венесуэлы, передает РИА Новости.

При этом Рябков не уточнил, с кем именно он планирует провести встречи. Однако, по словам главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, Рябкова может принять венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прибудет 20 июля в Венесуэлу, где примет участие в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения. Международная организация Движения неприсоединения объединяет 120 государств, которые поддерживают принцип неучастия в военно-политических блоках.

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