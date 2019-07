Восемь детей погибли во время грозы на севере Индии

Нью-Дели, 19 июля. По меньшей мере девять человек, среди которых восемь детей, погибли во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар, еще более десятка людей пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, трагедия произошла в пятницу днем, когда дети из деревни Дханпур играли на улице во время дождя, в это время ударила молния. Пока других подробностей о гибели детей не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно лишь, что дети были членами одной семьи.

Пострадавших уже доставили в местную больницу, они находятся под наблюдением врачей. Главный министр штата Нитиш Кумар выразил соболезнования родным погибших и распорядился выплатить компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников.

#BREAKING | Tragic news from Bihar's Nawada where 9 people including 7 children were killed in lightning strike https://t.co/XlCnbMTY1U