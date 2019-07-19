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Восемь детей погибли во время грозы на севере Индии

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Восемь детей погибли во время грозы на севере Индии

Нью-Дели, 19 июля. По меньшей мере девять человек, среди которых восемь детей, погибли во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар, еще более десятка людей пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, трагедия произошла в пятницу днем, когда дети из деревни Дханпур играли на улице во время дождя, в это время ударила молния. Пока других подробностей о гибели детей не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно лишь, что дети были членами одной семьи.

Пострадавших уже доставили в местную больницу, они находятся под наблюдением врачей. Главный министр штата Нитиш Кумар выразил соболезнования родным погибших и распорядился выплатить компенсации в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников.

Ранее недалеко от Афин в Греции произошло землетрясение, о случившемся сообщили источники Федерального агентства новостей в посольстве РФ. Информации о сильных разрушениях и пострадавших в дипведомство на данный момент не поступало, здание посольства не пострадало.

Одна из туристов опубликовала в Сети скрин запроса одного из поисковиков, который свидетельствует, что магнитуда землетрясения составила 5,3. Европейский средиземноморский сейсмологический центр в свою очередь заявил о магнитуде 5,1.

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Источник: News Nation
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