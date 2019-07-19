В Госдуме объяснили, почему слова о поддержке Россией правых партий в Европе неграмотны

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что правые и популистские партии в Европе якобы пользуются поддержкой и финансированием из России. По словам канцлера, это вызывает ее обеспокоенность, но она настроена на хорошие отношения с Москвой.

«Мы все видели неоднократно, что правые партии, популистские партии получали поддержку России. Это вызывает обеспокоенность у нас, но я продолжу работать над улучшением отношений с Россией», — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Это заявление немецкого канцлера считает неправильным и неграмотным первый зампред комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«Российская Федерация не финансирует проросийские политические силы в Европе и в других странах. К сожалению, Российская Федерация в это не вмешивается и никакого отношения к этому не имеет. Популярность ультраправых партий на территории Германии является результатом ошибочной деятельности Ангелы Меркель. Случаи избиения и изнасилования женщин мигрантами, которые происходят на территории Германии и других европейских стран, вызывают у людей массу негодования, протестов и возмущения», — заявил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий объясняет, что именно на этой волне ультраправые партии в Германии и во всех остальных европейских странах вступают в борьбу с мультикультурализмом, который идет из США.

«Ультраправые силы набирают вес в этих странах. И многие страны просто вынуждены защищаться на государственном уровне, как это делает Польша и Венгрия. Европейские страны тратят огромные суммы денежных средств на различные социальные выплаты, пособия, организации приема беженцев, и у населения это вызывает массу негодования, и именно это является причиной роста [популярности] ультраправых партий, которые выступают против того, чтобы Германия и другие страны заселялись мигрантами», — объяснил Шерин.

Но для того, чтобы не признавать свою ошибочную политику в этом плане, Ангела Меркель обвиняет Россию, подчеркивает депутат.

«Я рад, что нас не обвинили в поджоге собора Парижской Богоматери. Россия, оказывается, у нас такая влиятельная страна. Если бы это было так, то Германия была бы не членом НАТО, а членом ОДКБ, и в Германии не было бы американских войск. Таким образом, Ангела Меркель списывает на Россию свои ошибки в политике, в частности, по программе мультикультурализма», — резюмировал Александр Шерин.

На пресс-конференции Ангелу Меркель спросили об инциденте с якобы имевшем метро финансированием из России итальянской популистской партии «Лига», лидером которой является Маттео Сальвини. Средства массовой информации обнародовали аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии якобы ведет переговоры с бизнесменами из России о получении 65 млн евро в результате ряда операций, связанных с продажей топлива. Позже лидер «Лиги» сообщил, что его партия не получала никаких средств из России. Канцлер Германии заявила, что этот вопрос должны прояснить сами итальянские власти.