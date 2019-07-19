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Материалы проверок и дела о наводнении в Приангарье передали в центральный аппарат СК

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Материалы проверок и дела о наводнении в Приангарье передали в центральный аппарат СК

Братск, 19 июля. Материалы доследственных проверок и уголовного дела о наводнении в Иркутской области переданы в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Братске совещание с сотрудниками следственного управления СК России по Иркутской области.

Он изучил материалы проверок и заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате наводнения в Приангарье, что привело к гибели 25 человек.

«По итогам доклада глава ведомства передал материалы процессуальных проверок и уголовного дела, связанных с паводками, в производство следователей центрального аппарата СК России для их оперативного изучения и всестороннего расследования», — сообщила Петренко.

Бастрыкин поручил тщательно расследовать обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, которые проявили халатность.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Тулун и Нижнеудинск.

Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Он назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в регионе. Глава государства сообщил, что силы Минобороны, Росгвардии и МЧС останутся в регионе до особого распоряжения.

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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