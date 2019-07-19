Почему FaceApp оказался под запретом в Германии

Приложение FaceApp, которое позволяет «состаривать» фотографии, призвали запретить в Германии именно потому, что оно было разработано в России. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам Малькевича, Германия просто пошла по пути своего трансатлантического соседа — Соединенных Штатов Америки.

«Германия вошла в фарватер Вашингтона. Первыми здесь, конечно, были США, которые начали переживать на тему якобы «кражи данных» приложением FaceApp», — указал на истоки истерии вокруг популярного приложения глава ФЗНЦ.

Наиболее активно же по поводу «опасного приложения», которое якобы крадет персональные данные простых американцев, высказывался сенатор-демократ Чак Шумер.

Он предложил Федеральному бюро расследований и торговой комиссии проверить российское приложение FaceApp. Сенатор считает, что с помощью приложения личные данные американцев могут быть якобы переданы «враждебной иностранной державе».

По мнению Малькевича, данное предположение американского парламентария свидетельствует о том, что Шумер попросту «выжил из ума». При этом сами разработчики FaceApp заявили, что никаких причин для беспокойства по поводу персональных данных пользователей нет, добавил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Все функции приложения доступны без регистрации и входа в систему, следовательно, большую часть данных для идентификации пользователей разработчики просто не получают. Таким образом, под угрозой борьбы с «российским влиянием» находится практически каждое приложение или сервис, произведенные в России.

«Скоро в принципе любой российский программный продукт будет на Западе предан анафеме», — убежден Александр Малькевич.

Единственным российским сервисом, который не подвергается критике, является мессенджер Telegram.

«Telegram спасает только то, что [его создатель] Павел Дуров открещивается от того, что он русский, заявляет, что он против правительства», — пояснил собеседник ФАН.

Немало в создании подобного имиджа ему помогает борьба против блокировок Роскомнадзора.

«Если бы Дуров вел себя иначе, американцы тоже заявили бы, что Telegram создан для того, чтобы их секретные переписки сливать в ФСБ и КГБ», — иронизирует Малькевич.

Ранее стало известно, что уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер порекомендовал немецким пользователям перестать использовать популярное приложения FaceApp, которое было создано российской компанией Wireless Lab.