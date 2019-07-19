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Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов

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Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов

Киев, 19 июля. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с поста посла страны в США, а также с должности посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

«Уволить Чалого Валерия с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству», — говорится в документе.

Помимо Чалого украинский президент уволил еще 10 послов, соответствующие указы также опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов

Чалый занял пост посла Украины в Соединенных Штатах в июле 2015 года. Спустя год он стал чрезвычайным и полномочным послом (по совместительству) в Тринидаде и Тобаго. До этого дипломат занимал пост заместителя главы администрации президента.

Примечательно, что в годы его работы в качестве посла в Штатах Вашингтон признал «голодомор» на Украине геноцидом и согласился оказывать Киеву финансовую поддержку, а также поставлять старую военную технику.

В минувший вторник Зеленский уволил за день сразу 22 главы районных государственных администраций. Решение президента коснулось председателей администраций в Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях и глав Печерской и Оболонской администраций столицы Украины. В качестве причин увольнения в документах указано окончание срока полномочий экс-президента Петра Порошенко.

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Источник: Пресс-служба президента Украины
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