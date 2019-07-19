Омбудсмен Украины попросила ФСБ освободить моряков под ее ответственность

Киев, 19 июля. Украинские власти передали в МИД России предложение по морякам ВМСУ, которые были арестованы после провокации в Керченском проливе осенью прошлого года. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, ходатайство было передано временно поверенным по делам Украины в РФ Василием Покотило. В документе содержится призыв освободить моряков под личную ответственность Денисовой.

«Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова по моему личному обязательству в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа!» — пишет омбудсмен в Facebook.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

Примечательно, что российская сторона уже направляла в Киев предложение по освобождению моряков в рамках российского законодательства, однако Украина ответила отказом.