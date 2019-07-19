Москва, 19 июля. Известный российский певец Борис Моисеев категорически отказался возвращаться на сцену, заявив, что для него выступления остались в прошлом.

В 2010 году Моисеев перенес инсульт и впал в кому. После приступа у певца парализовало половину тела. Однако уже к 2011 году Моисееву удалось восстановиться и выступить на фестивале «Новая волна» в Юрмале. С того момента здоровье певца все ухудшается.

Корреспондент «Дни.ру» застал 65-летнего артиста на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала». Певец рассказал, что проводит в Юрмале каждое лето по месяцу. По словам Моисеева, он гуляет по берегу моря и заходит в магазины, радуясь, когда его узнают.

На вопрос корреспондента о возвращении на сцену певец ответил категорическим отказом, заявив, что даже не хочет слышать об этом.

«Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!» – заявил Моисеев.

Артист рассказал, что морской воздух позволяет ему поддерживать здоровье. По словам артиста, он живет полноценной и счастливой жизнью, посещает различные мероприятия, в том числе недавно был на выступлении балета Аллы Духовой «Тодес».

Ранее друг Моисеева Сергей Горох рассказал о состоянии здоровья частично парализованного певца. Он отметил, что изменений в лучшую сторону не наблюдаются. В настоящее время Моисеев находится на пенсии, сообщил его друг.