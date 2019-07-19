Чем опасна для Сирии рокировка военнослужащих США на бойцов американских ЧВК

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что на фоне частичного сокращения численности военных США в Сирии Вашингтон в настоящее время увеличивают количество бойцов частных военных компаний в арабской республике. В чем причины и каковы возможные последствия такой рокировки? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным представителя МИД России, число сотрудников американских ЧВК в САР превышает 4000 человек. Их передислокация осуществляется из соседних стран на автомобилях сразу несколькими отрядами. При этом управление деятельностью данных групп проводит объединенное военное командование вооруженных сил США.

Захарова добавила, что данные лица, как, впрочем, и военнослужащие войск Соединенных Штатов, будут размещаться в Сирии без каких-либо законных на то оснований ввиду отсутствия приглашения со стороны Дамаска или соответствующей санкции ООН.

Примечательно, что бойцы американских ЧВК не раз были уличены в совершении преступлений против человечности и сотрудничестве с боевиками на Ближнем Востоке и во многих других точках земного шара, где они действовали. Так, ранее стало известно, что сотрудники компании Blackwater ведут подготовку выживших в САР террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на базе США в западной части соседнего Ирака.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что с увеличением контингента наемников Вашингтон целиком сконцентрируется на расчленении Сирии путем вывода из ее состава своих зон влияния и выкачивании ресурсов из страны. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Прежде всего отряды ЧВК нужны для охраны нефтеносных районов. Вокруг них при помощи военных компаний будут выстраиваться особенно жесткие системы контроля. Если раньше США вели какие-то операции в САР, то теперь они сфокусируются на окончательном захвате и взятии под свое управление сирийских месторождений нефти. Это будет делаться руками бойцов ЧВК, которые уже будут работать не столько на Белый дом, сколько на крупнейшие финансово-промышленные группы в Соединенных Штатах», — уверен наш собеседник.

Не добившись решения своих ключевых геополитических задач на Ближнем Востоке, американцы теперь будут стараться выжать максимальную экономическую выгоду из тех районов, которые им удалось оккупировать в ходе вооруженного конфликта.

«Раньше операция США в Сирии была антитеррористической (правда, только формально), теперь пришло время освоения тех залежей, которые до этого несколько лет контролировали боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ). Соответственно, регулярные подразделения уже не особо нужны, тем более что они не так качественно обучены системе охраны и контроля отдельных зон, как бойцы ЧВК. Вашингтон же торопится как можно скорее обосноваться и «застолбить место», чтобы потом Дамаску было сложно вернуть захваченные им районы, и не важно — военным путем или посредством переговоров. То есть Штаты хотят перейти к еще более агрессивной форме оккупации сирийских земель», — пояснил эксперт.

Для этой цели американские частные военные компании подходят лучше всего. Они беспристрастны и заточены под конкретную финансовую выгоду, а потому смогут выполнить любой приказ, в том числе откровенно преступный.

«Сотрудники американских ЧВК готовы стрелять в кого угодно. Если задача стоит, а за ее выполнение хорошо платят, то им плевать, кто перед ними — террористы или гражданские лица. У них не будут связаны руки какими-то политическими вопросами, как у военнослужащих регулярных войск США. Тут дело только в коммерческом интересе. То есть фактически будет осуществляться уже масштабное разграбление ресурсов Сирии Штатами, а бойцы ЧВК это предприятие будут прикрывать, и думаю, в процессе не будут отказываться от каких-то дополнительных персональных выгод», — закончил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.