Пригожин рассказал, на что артисты тратят свои многомиллионные доходы

Москва, 19 июля. Звезды российского шоу-бизнеса, несмотря на высокие доходы, много тратят денег на свое продвижение и обеспечение, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что более 11 тысяч человек получают зарплату свыше миллиона рублей в месяц. Средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц у специалистов таких сфер, как культура, спорт и развлечения.

Пригожин раскрыл правду о доходах артистов — он подтвердил, что у отечественных звезд многомиллионные зарплаты, однако, по его словам, зачастую «чистый» доход артистов остается на уровне 10-30% от его заработка.

Продюсер отметил, что высококлассные артисты свои высокие доходы перераспределяют. По его словам, часть денег звезды тратят на содержание своего коллектива, часть — на нужды и продвижение на звездной арене.

Пригожин в качестве примера привел историю расходов своей супруги, певицы Валерии. Как оказалось, 51-летняя исполнительница потратила за месяц 3,5 миллиона рублей: средства пошли на новую песню, аранжировку, клип. По словам шоумена, любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 миллиона рублей в месяц. Кроме того, отдельный пункт расходов — телесъемки.

Чтобы заработать такие деньги, артист должен давать концерты, добавил Пригожин. При этом он отметил, что если артист берет отпуск, то он все равно должен содержать свою команду.