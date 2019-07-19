Москалькова назвала политически мотивированным продление ареста Вышинского

Москва, 19 июля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала продление ареста главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского политически мотивированным. Слова омбудсмена передает ее пресс-служба.

В пятницу Подольский районный суд в Киеве продлил арест журналиста на очередные 60 дней, он останется под стражей до 19 сентября.

«Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим», — отреагировала Москалькова.

Омбудсмен заверила, что продолжит прикладывать все усилия, чтобы Вышинский смог выйти на свободу.

Кирилла Вышинского оставили под стражей до 19 сентября. Комментарий Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации pic.twitter.com/fkrklow3F1 — Пресс-служба УПЧ в РФ (@ombudsmanrf) 19 июля 2019 г.

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал, что Россия будет биться за арестованного в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина до последнего.