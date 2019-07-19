В Сети появилось видео с Зеленским, отталкивающим Полторака

Киев, 19 июля. В Сети появилось видео, на котором можно заметить, как президент Украины Владимир Зеленский отталкивает от себя министра обороны Степана Полторака. Инцидент произошел во время презентации мобильных жилищных модулей для украинских военных.

На кадрах ролика видно, что Зеленский общается с чиновниками, после чего делает резкое движение рукой, вынуждая стоящего рядом Полторака отступить на шаг.

Отметим, что сам министр обороны отрицает слухи о том, что президент его толкнул. По его словам, Зеленский просто попросил его отступить в сторону, чтобы побеседовать с кем-то с глазу на глаз. Об этом рассказал главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!». Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану», — пишет журналист в Facebook.

Напомним, что Зелинский направлял в Верховную раду два законопроект об отставке Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина, однако депутаты не поддержали эти документы.

О своем намерении сменить правительство президент заявил сразу же после своего избрания. Он отметил, что для управления страной необходимы новые люди, которые не входят в команду бывшего президента Петра Порошенко. Во время инаугурационной речи Зеленский также анонсировал роспуск Рады и назначение внеочередных парламентских выборов. Отметим, что власти президента Украины сильно ограничена парламентом. Глава государства может назначать или снимать членов правительства только с согласования депутатов, поэтому Зеленскому важно собрать коалицию сторонников в Раде.