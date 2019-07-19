Захарова назвала продление ареста Вышинскому «стыдом и позором»

Москва, 19 июля. Подольский суд Киева продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение украинского суда «стыдом и позором».

Сообщалось, что защита Кирилла Вышинского настаивала на освобождении из-под стражи под личное обязательство, однако суд все же продлил меру пресечения еще на два месяца. Мария Захарова отреагировала на решение суда на своей странице в Facebook.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала она в соцсети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, комментируя это заявление главы Украины, отметила, что люди не должны попадать в так называемый «обменный фонд». Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что предложение украинских властей является некорректным.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. На Украине журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Весной 2019 года более 250 представителей СМИ из России и других стран мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить главреда РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин, комментируя судебный процесс в отношении журналиста, назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Кирилла Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность в связи с делом Вышинского также выражали также в ОБСЕ. Генеральный секретарь организации Томас Гремингер отмечал, что государства — члены ОБСЕ должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу прессы.