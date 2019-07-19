В СПЧ опровергли призывы к нарушению законодательства на выборах в Мосгордуму

Москва, 19 июля. Член СПЧ Игорь Борисов заявил, что требование профессора ВШЭ Ильи Шаблинского о регистрации кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму, которое он сделал от имени совета, не было согласовано с остальными членами.

Борисов прокомментировал публикацию в блоге Шаблинского на сайте СПЧ с призывом к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех кандидатов в депутаты, которые сдали необходимое количество подписей.

Член СПЧ констатировал, что заявление не было согласовано с другими членами совета и является прямым призывом к нарушению действующего законодательства. Борисов также назвал действия Шаблинского давлением на московскую избирательную комиссию.

«Это недопустимо», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей личной инициативой Шаблинского назвал скандальное заявление и другой член Совета по правам человека при президенте РФ — Александр Брод. Он обратил внимание, что кандидаты от оппозиции не готовы идти до конца по пути закона, заметив, что они не использовали все правовые ресурсы для обжалования своего несогласия. Брод добавил, что СПЧ уже обращался в Мосгоризбирком по вопросам, связанным с подписями кандидатов, и получил необходимые разъяснения его председателя Валентина Горбунова.

Напомним, так называемым «независимым» кандидатам было отказано в регистрации из-за нарушений при сборе подписей. После этого они призвали своих сторонников выйти на несанкционированный митинг в Москве. Однако собрать большое количество своих сторонников либералам так и не удалось.