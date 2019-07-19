Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed

Москва, 19 июля. Китайский автопроизводитель Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed. В России эти машины начнут продавать в 2020 году, сообщили в пресс-службе китайской компании.

Первой страной (кроме Китая), на рынке которой появятся машины торговой марки Exeed, стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Уже в июне 2019 года здесь стартовала рекламная кампания премиальных кроссоверов Exeed TX и TXL.

В следующем году в автосалонах России должна появиться модель TX. Чтобы вывести новый бренд на российский рынок, китайский автопроизводитель сейчас проходит процедуру сертификации.

Отмечается, что Exeed TX, который привезут в Россию в следующем году, будет иметь передний привод и 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Автомобиль оснастят роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Планируется, что в будущем на российском рынке появятся полноприводные версии Exeed TX. Под капотом этих автомобилей будут установлены турбомоторы объемом 2.0 и 2,5 литра. Также в продажу должны поступить гибридная версия китайского кроссовера и Exeed TX с электромотором.

Напомним, Chery представил первые серийные модели TX и TXL на «Шанхайском международном автомобильном салоне – 2019». При разработке автомобилей бренда Exeed использовались технологии и платформы Jaguar Land Rover и Chery, сообщает «Автостат». Название торговой марки происходит от английского «exceed», что означает «превышать» или «превосходить».