Путин потребовал ускорить выплату денежной помощи пострадавшим от паводка

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Братск, 19 июля. Президент России Владимир Путин потребовал максимально быстро урегулировать ситуацию с невыплатой денежной помощи жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка.

Глава государства прибыл в Иркутскую область, где посетил в пострадавшие от наводнения районы, а также пункты долговременного размещения для лишившихся крова жителей. В ходе визита Путин пообщался с жителями города Тулун, которые остались без жилья из-за наводнения. Местные жители рассказали президенту о проблемах с получением денежной помощи.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в ходе которого потребовал в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с невыплатой помощи.

«И наконец деньги​​​. Из федерального бюджета деньги пришли — и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что все вопросы, касающиеся помощи пострадавшим от наводнения, должны решаться максимально быстро, передает РИА Новости.

Напомним, в конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области резко поднялся уровень воды в реках, что привело к паводкам. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. В зоне наводнения оказались 107 населенных пунктов, в результате чего пострадали 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков.