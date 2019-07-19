В РФ напомнили Волкеру о его полномочиях после заявления о паспортах для жителей Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому жители Донецкой и Луганской областей могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, якобы «противоречащим» минским соглашениям.

«Россия должна выполнять свои минские обязательства. Выдача российских паспортов украинским гражданам — прямой вызов духу минских соглашений и мера, ставящая под угрозу все усилия по возвращению мира на Украину», — написал американский дипломат в своем Twitter.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Волкер вообще не уполномочен высказываться относительно нормативных правовых актов, которые были изданы в Российской Федерации.

«Это вообще не его дело. Он спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по вопросам Украины, вот и пусть комментирует указы президента США или указы президента Украины», — подчеркнул политолог.

По словам аналитика, Волкер позволяет себе противоречивые и абсурдные высказывания потому, что Вашингтон отказывается признавать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и «Минск» сам по себе.

«Он пытается это делать потому, что официальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что Россия и Украина должны вести прямые переговоры друг с другом. Это в корне противоречит позиции Москвы, а также духу и букве минских соглашений. Соответственно, Соединенные Штаты, в том числе в лице Волкера, защищают свою позицию. Но, повторюсь, с точки зрения его полномочий, с точки зрения международного права комментировать указы президента Российской Федерации — это не его дело, потому что он он спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Украине. Где слово «Россия»?» — с иронией подытожил Ростислав Ищенко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому получить российское гражданство по упрощенной процедуре смогут не только жители ДНР и ЛНР, но и все проживавшие в Донецкой и Луганской областях Украины. Киев в свою очередь обвинил Москву в «торпедировании» минских соглашений и попытках «сорвать» переговорный процесс.