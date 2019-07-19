Пушилин назвал выгоду от паспорта РФ в Донбассе

Получение российских паспортов жителями ДНР символизирует верность выбранного в 2014 году пути и несет вполне практическую выгоду. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Для определенного количества населения республики получение паспортов РФ — это практическая выгода, это больше прав и свобод. По сути, Россия возвращает отобранные Украиной права наших граждан. Это гуманитарный шаг со стороны Москвы», — рассказал глава ДНР корреспонденту ФАН.

При этом для многих жителей Донбасса раздача российского гражданства — это в первую очередь яркий символический поступок, который свидетельствует о сближении с Россией, добавил Денис Пушилин.

«Это говорит о том, что мы находимся на верном пути и что цели и задачи, которые мы ставили в 2014 году, становятся ближе», — пояснил собеседник ФАН.

Глава ДНР выразил также собственное отношение к получению российского паспорта.

«Что касается меня, то я являюсь гражданином Донецкой народной республики и имею абсолютно все законные права. Поэтому документы подал, жду», — подытожил Денис Пушилин.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить паспорт гражданина РФ может каждый житель Донбасса.

Весной этого года предыдущий путинский указ упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Гражданская война на Украине, начавшаяся весной 2014 года, стала следствием государственного переворота в Киеве, в ходе которого сторонники Евромайдана лишили власти законного президента страны Виктора Януковича. Множество граждан Украины, главным образом проживавшие на юге и востоке страны, не поддержали госпереворот и выступили за сближение с Россией. В ответ новые власти бросили на подавление несогласных армию и спецслужбы.