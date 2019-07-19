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Путин заявил, что силы МО, МЧС и Росгвардии останутся в Иркутской области

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Путин заявил, что силы МО, МЧС и Росгвардии останутся в Иркутской области

Братск, 19 июля. Группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС, задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, останется в регионе до особого распоряжения, заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства в пятницу проводит совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

«Группировка министерства обороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения», — сказал российский лидер.

Ранее Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Приангарье. До совещания глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с местными жителями.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Тулун и Нижнеудинск.

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Источник: РИА Новости
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