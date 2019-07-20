Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Паспорта РФ — жителям Донбасса «Россия не навязывает свое гражданство» — так прокомментировал новый указ Владимира Путина министр иностранных дел Сергей Лавров. Отныне украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, смогут получить заветный паспорт с двуглавым орлом в упрощенном порядке. Ранее эта возможность была лишь у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Там нашими согражданами стали уже более 10 тысяч человек. Желающие влиться в большую российскую семью буквально в очереди выстраивались! Новая редакция апрельского указа — ответ на сигнал от семьи Люльковичей. Все мы помним, как во время «Прямой линии с президентом» многодетный отец рассказал свою историю, типичную для многих: вынужденно покинул Украину пять лет назад, гонимый войной, но в России смог получить лишь статус беженца. Наш президент благополучно решил не только этот частный случай, но и поручил МВД внести предложения по упрощенной процедуре для других граждан Украины. Как только указ вступил в силу, тут же прилетел зеркальный ответ из Киева. Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел упростить предоставление украинского гражданства. Второй паспорт — с трезубцем — смогут получить этнические украинцы из других стран. В офисе Зеленского отметили, что наш указ «создает дополнительные препятствия» на пути к деэскалации конфликта в Донбассе. Каким же образом, хочется поинтересоваться? Россия никого не неволит, от украинского гражданства под пытками отказываться не заставляет. А лишь протягивает руку помощи тем, кто из-за объявленной режимом Порошенко блокады оказался, по сути, лицами без гражданства. Их лишили всего: от права голоса на выборах до социальных пособий и пенсий. Кроме того, в инициативе России нет ничего революционного: ряд европейских государств, в частности Польша, Венгрия и Румыния, уже многие годы выдают свои паспорта иностранцам. Вот и Владимир Путин подумал: «А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?»

Продлен арест украинских моряков Кремль не ведет переговоров об освобождении украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И от комментариев отказался до тех пор, пока идут судебные разбирательства. А между тем Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 морякам, задержанным в прошлом году за нарушение российской границы в Керченском проливе. Само расследование дела уже завершено, однако будущее заключенных туманно. Кстати, и бывший украинский лидер Петр Порошенко, вероятный зачинщик этой провокации, у себя на родине тоже стал уголовным фигурантом — только уже по делу о госизмене. А вот что касается нынешнего президента Владимира Зеленского — в его офисе звучат надежды на скорое возвращение моряков и обмен пленными. К слову, именно эта тема стала основной во время телефонных переговоров президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились продолжить работу по возвращению «удерживаемых лиц». Серьезность намерений подтвердили и омбудсмены по правам человека обоих государств Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, они уже обменялись списками заключенных. И теперь внимательно их изучают, ведь с обеих сторон набралось аж 200 человек. Формат возможной сделки еще не определен, хотя один из вариантов озвучен — «всех на всех».

Турция готовится к санкциям Турцию обложили со всех сторон. На Анкару разом ополчились и Соединенные Штаты, и Европа. Гнев Вашингтона непокорное государство навлекло на себя за покупку у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» вместо американских комплексов Patriot. И это несмотря на жесткий шантаж Белого дома. Упрямство вышло Анкаре боком. В наказание Штаты тут же исключили ее из программы по производству истребителей F-35. В срыве сделки Дональд Трамп, как ни странно, обвинил своего предшественника. Якобы именно Барак Обама отказывался продавать Турции американских «патриотов», вот Россия в итоге и одержала триумф. Между тем, контракт наша страна и Турция заключили еще два года назад. Анкара просто сдержала «честное султанское» слово. Пришла беда — открывай ворота. Теперь еще и старушка-Европа стращает Анкару своими санкциями. ЕС одобрил пакет ограничений против наследников Османской империи в связи с ее «нездоровой активностью» на Кипре. Речь идет о буровых работах в исключительной экономической зоне островного государства, где Турция осваивает месторождения углеводородов. Дело в том, что Кипр по-прежнему разделен на греческую и турецкую стороны. При этом самопровозглашенная республика на севере страны официально признана Анкарой. Но Евросоюз занимает иную позицию и готовит неприятный сюрприз в виде финансовых санкций для Турции. Но, как говорится, собака лает — караван идет. Из НАТО Анкару не исключили, да и угрозы Евросоюза не так страшны, как их малюют. Об этом заявил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Называть решение ЕС санкциями — значит принимать это решение всерьез. Но не стоит это делать, решение принято для удовлетворения греческой части Кипра. Проблема в том, что права турецкой общины острова не принимаются в расчет, с ними не хотят делиться по справедливости. Мы будем продолжать защищать их права», — заявил министр. Запад у президента Эрдогана на крючке: с одной стороны, он своей широкой грудью защищает Европу от потоков азиатских мигрантов, с другой, его сильная армия держит в ежовых рукавицах юго-восточный фланг североатлантического альянса. Так что Турция равнодушно смотрит на своих обидчиков с большого минарета и гнет свою линию по всем фронтам.

Впервые женщина — глава Еврокомиссии Европейскую комиссию впервые в истории возглавила женщина. Да какая! Одной из самых влиятельных фрау Евросоюза стала соратница немецкого канцлера Ангелы Меркель, министр обороны всея Германии Урсула фон дер Ляйен. Правда, с армией у профессионального гинеколога как-то не сложилось: танки не стреляют, самолеты не летают. Зато новоиспеченному председателю Еврокомиссии повезло в любви: у фон дер Ляйен, как в русской поговорке, семеро по лавкам! С воспитанием Евросоюза придется посложнее, ведь в его составе — аж 28 стран, и каждая требует от Брюсселя повышенной материнской заботы! К тому же, Лондон вот-вот пустится в свободное плавание. Справится ли сторонница федерализации с такой «разношерстной армией» — большой вопрос. Главе Еврокомиссии, словно канатоходцу, придется балансировать между сторонниками и противниками европейской интеграции. Кандидатуру политика поддержали в основном центристы и либералы. «За» — 383 голоса. Представители «зеленых» и правых националистов Урсулу отвергли. 327 депутата против, 22 — воздержались. В отличие от своего предшественника Жана-Клода Юнкера, призывавшего, подобно коту Леопольду, жить дружно с Москвой, фон дер Ляйен на дух не переносит Россию. Мало того, она убеждена: с Кремлем можно говорить лишь с позиции силы. И это несмотря на тесную связь ее семьи с Российской империей: прапрадедушка отца фон дер Ляйен — Людвиг Кноп, известный фабрикант, получивший дворянский титул от Александра II. Кремль все-таки верит в конструктивный диалог нашей страны и Еврокомиссии — теперь с женским лицом.