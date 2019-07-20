Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Паспорта РФ — жителям Донбасса
«Россия не навязывает свое гражданство» — так прокомментировал новый указ Владимира Путина министр иностранных дел Сергей Лавров. Отныне украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, смогут получить заветный паспорт с двуглавым орлом в упрощенном порядке. Ранее эта возможность была лишь у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Там нашими согражданами стали уже более 10 тысяч человек. Желающие влиться в большую российскую семью буквально в очереди выстраивались! Новая редакция апрельского указа — ответ на сигнал от семьи Люльковичей. Все мы помним, как во время «Прямой линии с президентом» многодетный отец рассказал свою историю, типичную для многих: вынужденно покинул Украину пять лет назад, гонимый войной, но в России смог получить лишь статус беженца. Наш президент благополучно решил не только этот частный случай, но и поручил МВД внести предложения по упрощенной процедуре для других граждан Украины. Как только указ вступил в силу, тут же прилетел зеркальный ответ из Киева. Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел упростить предоставление украинского гражданства. Второй паспорт — с трезубцем — смогут получить этнические украинцы из других стран. В офисе Зеленского отметили, что наш указ «создает дополнительные препятствия» на пути к деэскалации конфликта в Донбассе. Каким же образом, хочется поинтересоваться? Россия никого не неволит, от украинского гражданства под пытками отказываться не заставляет. А лишь протягивает руку помощи тем, кто из-за объявленной режимом Порошенко блокады оказался, по сути, лицами без гражданства. Их лишили всего: от права голоса на выборах до социальных пособий и пенсий. Кроме того, в инициативе России нет ничего революционного: ряд европейских государств, в частности Польша, Венгрия и Румыния, уже многие годы выдают свои паспорта иностранцам. Вот и Владимир Путин подумал: «А чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?»
Продлен арест украинских моряков
Кремль не ведет переговоров об освобождении украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И от комментариев отказался до тех пор, пока идут судебные разбирательства. А между тем Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 морякам, задержанным в прошлом году за нарушение российской границы в Керченском проливе. Само расследование дела уже завершено, однако будущее заключенных туманно. Кстати, и бывший украинский лидер Петр Порошенко, вероятный зачинщик этой провокации, у себя на родине тоже стал уголовным фигурантом — только уже по делу о госизмене. А вот что касается нынешнего президента Владимира Зеленского — в его офисе звучат надежды на скорое возвращение моряков и обмен пленными. К слову, именно эта тема стала основной во время телефонных переговоров президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились продолжить работу по возвращению «удерживаемых лиц». Серьезность намерений подтвердили и омбудсмены по правам человека обоих государств Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, они уже обменялись списками заключенных. И теперь внимательно их изучают, ведь с обеих сторон набралось аж 200 человек. Формат возможной сделки еще не определен, хотя один из вариантов озвучен — «всех на всех».
Турция готовится к санкциям
Турцию обложили со всех сторон. На Анкару разом ополчились и Соединенные Штаты, и Европа. Гнев Вашингтона непокорное государство навлекло на себя за покупку у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» вместо американских комплексов Patriot. И это несмотря на жесткий шантаж Белого дома. Упрямство вышло Анкаре боком. В наказание Штаты тут же исключили ее из программы по производству истребителей F-35. В срыве сделки Дональд Трамп, как ни странно, обвинил своего предшественника. Якобы именно Барак Обама отказывался продавать Турции американских «патриотов», вот Россия в итоге и одержала триумф. Между тем, контракт наша страна и Турция заключили еще два года назад. Анкара просто сдержала «честное султанское» слово. Пришла беда — открывай ворота. Теперь еще и старушка-Европа стращает Анкару своими санкциями. ЕС одобрил пакет ограничений против наследников Османской империи в связи с ее «нездоровой активностью» на Кипре. Речь идет о буровых работах в исключительной экономической зоне островного государства, где Турция осваивает месторождения углеводородов. Дело в том, что Кипр по-прежнему разделен на греческую и турецкую стороны. При этом самопровозглашенная республика на севере страны официально признана Анкарой. Но Евросоюз занимает иную позицию и готовит неприятный сюрприз в виде финансовых санкций для Турции. Но, как говорится, собака лает — караван идет. Из НАТО Анкару не исключили, да и угрозы Евросоюза не так страшны, как их малюют. Об этом заявил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Называть решение ЕС санкциями — значит принимать это решение всерьез. Но не стоит это делать, решение принято для удовлетворения греческой части Кипра. Проблема в том, что права турецкой общины острова не принимаются в расчет, с ними не хотят делиться по справедливости. Мы будем продолжать защищать их права», — заявил министр.
Запад у президента Эрдогана на крючке: с одной стороны, он своей широкой грудью защищает Европу от потоков азиатских мигрантов, с другой, его сильная армия держит в ежовых рукавицах юго-восточный фланг североатлантического альянса. Так что Турция равнодушно смотрит на своих обидчиков с большого минарета и гнет свою линию по всем фронтам.
Впервые женщина — глава Еврокомиссии
Европейскую комиссию впервые в истории возглавила женщина. Да какая! Одной из самых влиятельных фрау Евросоюза стала соратница немецкого канцлера Ангелы Меркель, министр обороны всея Германии Урсула фон дер Ляйен. Правда, с армией у профессионального гинеколога как-то не сложилось: танки не стреляют, самолеты не летают. Зато новоиспеченному председателю Еврокомиссии повезло в любви: у фон дер Ляйен, как в русской поговорке, семеро по лавкам! С воспитанием Евросоюза придется посложнее, ведь в его составе — аж 28 стран, и каждая требует от Брюсселя повышенной материнской заботы! К тому же, Лондон вот-вот пустится в свободное плавание. Справится ли сторонница федерализации с такой «разношерстной армией» — большой вопрос. Главе Еврокомиссии, словно канатоходцу, придется балансировать между сторонниками и противниками европейской интеграции. Кандидатуру политика поддержали в основном центристы и либералы. «За» — 383 голоса. Представители «зеленых» и правых националистов Урсулу отвергли. 327 депутата против, 22 — воздержались. В отличие от своего предшественника Жана-Клода Юнкера, призывавшего, подобно коту Леопольду, жить дружно с Москвой, фон дер Ляйен на дух не переносит Россию. Мало того, она убеждена: с Кремлем можно говорить лишь с позиции силы. И это несмотря на тесную связь ее семьи с Российской империей: прапрадедушка отца фон дер Ляйен — Людвиг Кноп, известный фабрикант, получивший дворянский титул от Александра II. Кремль все-таки верит в конструктивный диалог нашей страны и Еврокомиссии — теперь с женским лицом.
Германия — за диалог с Россией
Надежды на перезагрузку отношений с Евросоюзом тем оправданнее, чем больше вероятность оттепели между Германией и Россией. Это стало ясно еще до встречи министров иностранных дел Сергея Лаврова и Хайко Мааса на полях форума «Петербургский диалог» в Бонне. В предвкушении разговора глава внешнеполитического ведомства Германии недвусмысленно дал понять: худой мир с Россией — лучше доброй ссоры.
«Хотя сейчас у нас по многим вопросам принципиально разные мнения, диалог с Россией по-прежнему необходим. Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики. И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать», — убежден глава немецкого внешнеполитического ведомства.
В подтверждение слов немецкого дипломата министры обозначили свои позиции по ключевым вопросам мировой политики: это и кризисные ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки, и взрывоопасная во всех смыслах Иранская сделка, и урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Сергей Лавров призвал Берлин активнее содействовать снятию экономической блокады Донбасса, официальному принятию Киевом «формулы Штайнмайера» в отношении статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведения там выборов. Отдельная статья — экономическое сотрудничество. Несмотря на жесткий прессинг Штатов, Германия верна совместному с Россией энергетическому проекту «Северный поток — 2».
«Мы ценим принципиальную поддержку Берлина в решении вопросов энергобезопасности Европы, включая поддержку строительства газопровода «Северный поток». Это сугубо коммерческая инициатива, она призвана укрепить энергетическую безопасность Европы за счет диверсификации маршрутов и минимизации транзитных рисков. При этом, как мы сегодня и подтвердили, Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условиях», — подчеркнул Сергей Лавров.
После того, как Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток — 2», а Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, следующим шагом должно стать снятие санкций. Об этом смело заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер. Политик напомнил, что изначально ограничительные меры были введены для решения украинского конфликта, однако эффект от экономического давления на Москву оказался нулевым. Действительно, Кретшмер выразил общее настроение немцев: с Россией необходимо сотрудничать, причем, тесно. Российский президент и немецкий канцлер уже давно в теплых отношениях. С Ангелой Меркель Владимир Путин на «ты». 17 июля наш лидер сердечно поздравил свою коллегу с юбилеем.
«Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире. Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы», — поздравил канцлера российский лидер.