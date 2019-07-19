Путин потребовал от чиновников забыть про «чванство и хамство»

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников не допускать «чванства и хамства» в отношении граждан, особенно когда те попадают в непростую ситуацию. Об этом он заявил, выступая на выездном заседании в аэропорту Братска, посвященном ситуации с паводком в Приангарье.

По словам главы государства, цель любой власти — обеспечить людям достойные условия жизни, поэтому любое проявление неуважения к гражданам недопустимо. Напротив, представители власти должны демонстрировать понимание.

«В этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели», — отметил Путин.

В пятницу президент посетил пострадавшие от паводка районы Приангарья и пообщался с местными жителями. Комментируя увиденное, президент назвал неудовлетворительной работу местных властей по ликвидации последствий паводка.

В частности, Путин указал на плохое информирование граждан о ЧС, неудовлетворительную организацию распределения гуманитарной помощи, выплат пострадавшим, а также возведение жилья и инфраструктуры в затопленных районах. Отдельно президент выразил недовольство и темпами размещения местных жителей, потерявших свои дома, в пунктах временного размещения (ПВР).

Отметим, что власти Приангарья ввели режим ЧС в восьми районах, наиболее сильно пострадавших от половодья. В результате разгула стихии погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Кроме того, в результате паводка было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тыс. жилых домов.