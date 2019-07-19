Вышинскому продлили срок ареста

Киев, 19 июля. Подольский суд Киева продлил арест российскому журналисту Кириллу Вышинскому. Под стражей он останется до 19 сентября.

Таким образом, суд поддержал ходатайство стороны гособвинения. Ранее Адвокаты просили отпустить его под личное обязательство, но коллегия судей юристам отказала. В итоге мера пресечения осталась неизменной, пишет РИА Новости.

Защитники Вышинского сообщили, что будут обжаловать продление ареста своему подзащитному.

Напомним, Вышинского на Украине обвиняют в госизмене и поддержке Народных Республик Донбасса. 15 мая 2018 году он был взят под стражу в Киеве.17 мая Херсонский городской суд арестовал редактора портала РИА Новости Украина.

В Кремле пристально следят за процессом, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД РФ считают, что дело против журналиста сфабриковано. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выражала надежду, что при новом главе Украины Владимире Зеленском по делу Вышинского будет принят действительно справедливый вердикт.

Сегодня Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова (он был признан виновным в терроризме и приговорен к 20 годам колонии)