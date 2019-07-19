Цыганова откровенно рассказала, почему за 30 лет брака так и не стала матерью

Москва, 19 июля. Певица и актриса Виктория Цыганова рассказала, почему за почти 30 лет брака с продюсером Вадимом Цыгановым у них так и не родились дети. Откровенный разговор состоялся в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» у Бориса Корчевникова.

Как призналась артистка, в восьмидесятых годах она попала в Болгарии в страшную автокатастрофу, в стране она находилась на гастролях. Звезда выжила, однако медики сообщили, что из-за полученных травм она не сможет иметь детей.

«Именно та катастрофа сыграла значимую роль в моей жизни. Травмы не позволили мне забеременеть и родить ребенка», — рассказала артистка.

Цыганова считает, что, став матерью, она не смогла бы реализовать себя в других вещах, поскольку была бы слишком привязана к детям.

«Не сложилось, хотя с детства я мечтала о большой семье», — добавила певица.

Артистка уточнила, что сейчас «самый большой ребенок» в ее жизни — супруг, в котором сочетаются все лучшие, на ее взгляд, качества — «отца, мужа, брата, просто друга».

«Я считаю, что все равно близка к детям, потому что многим я стараюсь помогать», — заключила артистка, которая занимается благотворительностью.

Напомним, начало сольной карьере певицы положила совместная работа с композитором Юрием Прялкиным в 1990 году. В это же время она начала жить с будущим супругом Цыгановым. В 1991 году вышел в свет ее первый альбом «Гуляй, анархия».

Благотворительные выступления певицы перед служащими внутренних войск, детьми-сиротами и инвалидами отмечены множеством грамот и благодарственных писем.

В июне известная российская певица, актриса и композитор выступила на центральной площади Луганска с праздничным концертом, посвященным Дню России. Она исполнила одну из своих новых песен «Федор гребет» в честь путешественника Федора Конюхова.

Ранее популярная певица Лолита Милявская, недавно приехавшая с гастролей по городам Донбасса, рассказала о прошедших выступлениях и отношении к политике президента Украины Владимира Зеленского. Артистка заявила, что уведенное в Донбассе заставило ее понять, что люди, которые не жили в зоне военных действий, «ноют по всякой ерунде».