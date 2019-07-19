Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО

55
0 Оставить комментарий

Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО

Киев, 19 июля. Три украинских силовика утонули вместе с БМД во время бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО, заявил официальный представитель вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Безсонов констатировал, что командование десантно-штурмовых войск Украины предпочло не разглашать информацию о трагедии на учениях НАТО до проведения выборов в Раду.

«При отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й бригады ВСУ», — подчеркнул представитель военного ведомства ДНР.

В момент инцидента внутри бронемашины находились три военных ВСУ, никто из них не выжил.

Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО

По информации Безсонова, в Донбассе произошла еще одна трагедия с украинскими силовиками. Грузовик с членами националистического батальона «Айдар» проехался по минному полю под Константиновков. В результате два силовика погибли на месте, еще один находится в тяжелом состоянии.

Накануне в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что украинские силовики минируют дорогу у линии соприкосновения в Донбассе — в подконтрольном ВСУ населенном пункте Счастье. Установку мин подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров