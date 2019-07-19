Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО

Киев, 19 июля. Три украинских силовика утонули вместе с БМД во время бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО, заявил официальный представитель вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Безсонов констатировал, что командование десантно-штурмовых войск Украины предпочло не разглашать информацию о трагедии на учениях НАТО до проведения выборов в Раду.

«При отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й бригады ВСУ», — подчеркнул представитель военного ведомства ДНР.

В момент инцидента внутри бронемашины находились три военных ВСУ, никто из них не выжил.

По информации Безсонова, в Донбассе произошла еще одна трагедия с украинскими силовиками. Грузовик с членами националистического батальона «Айдар» проехался по минному полю под Константиновков. В результате два силовика погибли на месте, еще один находится в тяжелом состоянии.

Накануне в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что украинские силовики минируют дорогу у линии соприкосновения в Донбассе — в подконтрольном ВСУ населенном пункте Счастье. Установку мин подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.