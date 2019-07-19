В России назвали условия, при которых можно было бы говорить об обмене Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, задержанного СБУ по обвинению в госизмене, на режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Эту инициативу обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как заметил зампредседателя думской фракции «Справедливой России» Олег Нилов, Зеленский — «молодой президент, учится на ходу».

«Он еще и ста дней не находится у штурвала, а подсказчики и советчики разные совершенно. Поэтому что-то он озвучивает свое, а что-то — что прилетело, что ухватил. Я думаю, что для начала все-таки можно простить молодому, зеленому президенту Украины Зеленскому. А что касается обмена, то это нормально, это в крови у каждого украинца, а тем более — одессита. Проси больше — получишь меньше. Поэтому это нужно делить на три, на четыре», — заметил Олег Нилов.

Но ведущий политического ток-шоу Евгений Попов счел предложение Зеленского обменять Вышинского на Сенцова провокацией.

«Это настоящая провокация! Потому что мы знаем, что Кирилл Вышинский, наш коллега, никакого физического воздействия ни на кого не оказывал, никого не хотел поджечь, взорвать и так далее, а Сенцов — мы знаем, что он собирался совершить», — сказал Попов.

Телеведущий поинтересовался, где гарантия, что Сенцов, если вдруг выйдет, не пойдет что-то взрывать, поджигать и так далее.

«Таких примеров действительно предостаточно. Начиная с Нади Савченко. Герой Украины Надя, освобождения которой требовал Киев, требовал Евросоюз, требовал весь мир... Надю вернули и что получили? Опять в тюрьму за терроризм», — напомнил Олег Нилов.

Сергей Марков, гендиректор Института политических исследований, предположил, что Зеленский не понимает, что предлагает, и вызвался ему объяснить опасность его инициативы.

«Владимир, мы не можем помиловать и отпустить Сенцова, потому что он готовил теракты в Крыму. Если мы отпускаем его, это значит, что большое количество неонацистов, которые находятся у тебя в стране, которые совершают теракты и убили множество людей, они поедут в Крым совершать теракты, поскольку будут надеяться, что их так же обменяют, отпустят и так далее», — сказал политолог.

Но если строить гипотетические предположения, то Россия могла бы обменять Сенцова, но не на Вышинского, считает Сергей Марков.

«Если, гипотетически, Сенцов выходит, то это не обмен на Вышинского, должна быть гарантия полного роспуска всех неонацистских организаций на Украине, запрета пропаганды неонацизма, отмены идеализации нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича, а также арест и суд над теми, кто совершал террор в отношении граждан Украины», — сказал глава Института политических исследований.

Однако, по мнению Попова, любой торг, когда речь идет о террористах, неуместен.