Путин поручил иркутскому губернатору определить порядок восстановления подтопленных домов

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко проработать вопрос восстановления дач и садовых участков, пострадавших в результате паводка. Об этом он объявил в ходе выездного совещания, которое состоялось в терминале аэропорта Братска.

«Нужно определиться с судьбой домов, которые люди утратили. Согласуйте это, пожалуйста, с федеральными органами власти и представьте предложение. Без всяких сомнений, людям нужно помочь. Нужно определить только порядок, как это сделать, в каком объеме и так далее», — отметил Путин.

Глава государства также обратил внимание на необходимость восстановления жилья для многодетных семей. Причем в этом вопросе нужно ориентироваться не на размер утраченной недвижимости, а на размер семьи.

Ранее сообщалось, что в пятницу Путин посетил пострадавшие от паводка районы Приангарья и пообщался с местными жителями. Комментируя увиденное, президент назвал неудовлетворительной работу местных властей по ликвидации последствий паводка.

В частности, Путин указал на плохое информирование граждан о ЧС, неудовлетворительную организацию распределения гуманитарной помощи, выплат пострадавшим, а также возведение жилья и инфраструктуры в затопленных районах. Отдельно президент выразил недовольство и темпами размещения местных жителей, потерявших свои дома, в пунктах временного размещения (ПВР).

Отметим, что власти Приангарья ввели режим ЧС в восьми районах, наиболее сильно пострадавших от половодья. В результате разгула стихии погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Кроме того, в результате паводка было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тыс. жилых домов.