В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Чуриковой

Москва, 19 июля. Актриса Инна Чурикова в настоящее время находится в обычной палате НИИ имени Склифосовского в состоянии средней степени тяжести.

В справочной больницы уточнили, что в отделение острых эндотоксикозов Чурикову перевели из реанимации в пятницу в 11.00, пишет РИА Новости.

Напомним, в больницу Чурикова попала накануне. Ее госпитализировали прямо из Московского государственного академического театра «Русская песня», где она играла в спектакле «Старая дева». Актрисе стало плохо на сцене, она внезапно упала. За кулисы ее унесли на руках. Выступление прервали.

По словам очевидцев, падение Чуриковой было ужасным: потому что у сцены театра был выступ, и актриса упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол. В СМИ появились сообщения о том, что Чурикова якобы получила перелом бедер, но ее представитель эту информацию опроверг, пишет телеканал 360. В свою очередь супруг Чуриковой Глеб Панфилов также заверил, что ее состояние улучшилось.

Карьера Чуриковой в кино и театре началась в 1960-х годах. С тех пор она успела сыграть более 50 ролей. За роль в фильме «Военно-полевой роман» 1983 года Чурикова получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.