Путин поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. Глава государства сообщил, что эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании Госсовета.

В пятницу Путин встретился с пострадавшими в результате сильнейшего паводка жителями Иркутской области. Участница беседы отметила, что паводок был бы не таким масштабным, если бы не массовые незаконные вырубки леса.

На совещании по ликвидации последствий ЧП в Приангарье президент РФ призвал усилить контроль за лесопользованием не только в регионе, но и по всей стране. Путин подчеркнул, что незаконная вырубка леса ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений.

«Сегодня, кстати, неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом», — заявил Путин.

Российский лидер попросил правительство создать специальную рабочую группу для контроля за ситуацией с лесопользованием. Президент России добавил, что с учетом важности темы поднимет ее на ближайшем заседании Госсовета.

В Иркутской области сложная паводковая ситуация установилась в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

В пятницу Путин посетил пункты временного проживания и остался недоволен темпами размещения пострадавших. Президент РФ пообещал лично приехать и проверить, чтобы все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области приступили к учебе с 1 сентября.