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ЛНР заявила о готовности соблюдать новое перемирие в Донбассе

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ЛНР заявила о готовности соблюдать новое перемирие в Донбассе

Луганск, 19 июля. Власти Луганской Народной Республики заявили о готовности соблюдать договоренности по новому перемирию в Донбассе, которое вступит в силу с 21 июля. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«С 21 июля с 00.01 минуты по московскому времени придерживаемся режима прекращения огня вне зависимости от обстоятельств, и процесс этот должен быть необратимым», — подчеркнул луганский политик.

На днях контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля.

О готовности соблюдать новое перемирие уже заявила Донецкая Народная Республика. В ДНР рассчитывают, что Киев ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию в Донбассе.

Урегулировать ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги на деэскалации конфликта. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами идут до сих пор.

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Источник: РИА Новости
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