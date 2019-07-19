Путин пообещал в сентябре лично проверить организацию учебы детей в Иркутской области

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин пообещал лично приехать и проверить, чтобы все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области приступили к учебе с 1 сентября.

В пятницу Путин провел совещание в Братске по вопросам ликвидации последствий ЧП в Иркутской области. Глава государства подчеркнул, что 1 сентября все дети из пострадавших районов должны приступить к учебе. Если какие-то школы не будут восстановлены, то необходимо наладить перевозку детей, и сделать это максимально комфортно, добавил Путин.

«Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано», — заявил президент РФ.

Кроме того, в ходе посещения пункта временного проживания Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании доложил российскому лидеру, что несколько пострадавших при паводках разместились у родственников, в том числе упомянул одну женщину. Президент РФ отметил, что у родственников женщина уже не живет, и «ничего хорошего она не сказал».

В Иркутской области сложная паводковая ситуация установилась в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.