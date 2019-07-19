Киев, 19 июля. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Киева является прекращение гражданской войны в Донбассе. По его словам, на юго-востоке Украины необходимо остановить огонь. При этом глава государства подчеркнул, что Украина должна улучшить условия для своих военнослужащих.

«Нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», — сказал он.

Как пишет издание УНИАН, Зеленский назвал «завершение войны» в Донбассе приоритетной задачей для Украины. ранее он говорил, что его главная цель заключается в прекращении войны на юго-востоке государства.

Ранее МИД РФ заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом накануне рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

МИД РФ заявил о позитивных сдвигах в урегулировании ситуации в Донбассе. По словам представителя внешнеполитического ведомства, позитивные изменения в урегулировании вопроса налицо. Карасин подчеркнул, что стороны ждали «такого подхода» к делу. Говоря о конкретных позитивных моментах, дипломат назвал прекращение огня с 21 июля, а также восстановление моста в районе Станицы Луганской.

Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины по итогам заседания в Белоруссии согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля 00.01 по киевскому времени. Кроме того, была подчеркнута необходимость «отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций». Участники переговоров также подчеркнули важность неприменения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.