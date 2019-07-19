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Путин поручил оценить ущерб иркутских аграриев от паводка в кратчайшие сроки

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Путин поручил оценить ущерб иркутских аграриев от паводка в кратчайшие сроки

Братск (Иркутская область), 19 июля. Президент России Владимир Путин поручил оперативно провести оценку урона иркутских аграриев от паводка и возместить ущерб. Об этом российский лидер заявил на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент отметил, что возмещение ущерба, который иркутские сельхозпроизводители понесли в результате стихийного бедствия, является совместной задачей для федерального правительства и региональных властей.

Президент обратил внимание участников совещания, что в результате паводка были подтоплены земли сельхозназначения​​​, а значит, была утрачена часть урожая.

«Нужно провести окончательную оценку потерь и домашнего скота, и урожая, и в личных подсобных хозяйствах, и наладить здесь как можно скорее работу, в том числе выплату соответствующей компенсации», — констатировал глава государства.

Путин поручил оценить ущерб иркутских аграриев от паводка в кратчайшие сроки

Ранее президент отметил, что не удовлетворен работой властей на месте ЧС. Путин указал на очень плохую организацию информирования граждан и процесса восстановления утерянных при паводке документов.

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