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Богданов обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с послом Египта

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Богданов обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с послом Египта

Москва, 19 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в пятницу встретился с послом Египта в Москве Ихабом Талаатом Насром.

Политики обсудили ряд актуальных международных вопросов, касающихся урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В частности, стороны обменялись мнениями о деэскалации напряженности в Сирии, Ливии и в Палестине. Кроме того, Богданов и Наср затронули тему усиления сотрудничества между Россией и Египтом.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимодействия между Москвой и Каиром по африканской тематике, включая координацию шагов по подготовке намеченного на 24 октября в Сочи саммита «Россия — Африка», — сообщает МИД России.

Отметим, что это уже не первая встреча Богданова и Насра за последнее время. Последний раз дипломаты устраивали переговоры 16 июля. Как и теперь, главной темой встречи тогда была ситуация в Сирии и Ливии. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что отношения стран развиваются очень энергично. Путин назвал Египет надежным партнером РФ.

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